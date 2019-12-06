2019-12-06T09:38:18+03:00
Общество

В Воронеже утвердили в должности руководителя управления делами областного правительства

Ведомство официально возглавил Павел Толстых
Олег КУЗНЕЦОВ
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Павел Толстых.Павел Толстых.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В правительстве Воронежской области одним вакантным руководящим постом стало меньше. Кресло шефа управления делами, в ведении которого находится материально-техническое обеспечение деятельности губернатора, а также мировых судей, пустовало с ноября 2018 года, когда этот пост покинул Александр Кучеренко.

Руководителем управления, как и ожидалось, стал исполнявший эти обязанности с момента ухода Кучеренко Павел Толстых. Павел Павлович уже был начальником ведомства после ухода Виталия Шабалатова на повышение на пост первого заместителя Александра Гусева – с января по ноябрь 2017 года. А затем уступил место Кучеренко. Как оказалось, ненадолго.

Павлу Толстых 57 лет. Ранее работал заместителем гендиректора по строительству Воронежского механического завода, специалистом отдела модернизации теплоэнергетического хозяйства городского управления ЖКХ. В управлении делами сперва возглавлял специализированную эксплуатационную службу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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