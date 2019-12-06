2019-12-06T08:54:27+03:00
Общество

Воронежцев ждут выходные с плюсовой температурой

Снег, обильно выпавший в начале недели, растает до конца
Юрий КОЗЛОВ
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Снежное месиво под ногами придется потерпеть еще пару дней, потом снег растает.Снежное месиво под ногами придется потерпеть еще пару дней, потом снег растает.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Воронежском гидрометцентре конкретизировали прогноз на выходные. В целом он остался таким же, как раньше: после того, как зима вступила в свои права в начале рабочей недели, наступает длинная оттепель. Снег, радовавший глаз воронежцев пару дней, до того, как не превратился в грязь, полностью растает.

Как пояснял ранее руководитель воронежского отделения гидрометцентра Александр Сушков, связана эта смена погоды с чередой циклонов, проходящих через нашу область. Декабрь, по его словам, вообще ожидается менее холодный, чем обычно, а осадков выпадет чуть меньше нормы.

В субботу, 7 декабря, синоптики прогнозируют пасмурную ночь без дождя и снега при -2 градусах. Днем солнце будет показываться из-за облаков. Осадков тоже не обещают, потеплеет до +2 градусов.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, метеорологи обещают снег, переходящий в дождь при +1 градусе. Днем потеплеет до +2. Синоптики вновь прогнозируют дождь.

Ночью в понедельник, 9 декабря, прогнозируют погоду, очень схожую с той, что была сутками ранее: снег с дождем, температура будет держаться около нуля. Днем при сохраняющихся осадках временами будет выглядывать солнце. Столбик термометра поднимется до +2 градусов.

В ночь на вторник, 10 декабря, снова снег с дождем при +1 градусе. Днем температура поднимется до +3 градусов. И опять обещают дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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