2019-12-05T20:08:19+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» вырвал победу у «Югры» из Ханты-Мансийска в серии буллитов

После ничьей в основное время «ураганные» забили все четыре штрафных броска
Юрий КОЗЛОВ
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Начало игры в Ханты-Мансийске выдалось бурным. На четвертой минуте счет открыл нападающий «Бурана» Аслан Раисов. Но почти сразу «Югра» его сравняла, у северян отличился Кирилл Пилипенко.

Во втором периоде при в целом равной игре удачу на сторону «Бурана» вновь склонил точный бросок Ивана Ковалева на 36 минуте. На перерыв команды ушли при счете 2:1. Увы, только начался третий период, как хозяева поля тоже забили – шайба на счету Александра Борисенкова.

Дело дошло до овертайма. В нем острее атаковали хоккеисты «Югры», но поразить ворота «Бурана» они не смогли. А вот в серии буллитов воронежцы были безупречны. Аслан Раисов, Илья Кляузов и Михаил Беляев точно бросили, не сближаясь с вратарем, а вот Магомед Гимбатов издевательски его обвел и проткнул шайбу уже в пустые ворота. Что же касается «Югры», то в самом начале серии Максим Аляпкин отбил бросок Кирилла Пилипенко, а решающим стал промах Дамира Ширгазиева – 2:4.

«Буран» набрал два очка (всего у «ураганных» теперь 22)и делит 22-24 места с клубами «Тамбов» и «Торпедо-Горький». Но впереди ждет соперник грознее некуда. На выезде придется сразиться с тюменским «Рубином», занимающим первое место в ВХЛ с 53 очками в активе. Игра пройдет в субботу, 7 декабря, начнется она в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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