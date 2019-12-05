В Воронеже будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 21:14 2019-12-05T21:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 на 7 декабря в Воронеже пройдут массовые проверки водителей - с целью выявления грубых нарушений ПДД.

- Особое внимание инспекторы уделят выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Напоминаем, что тактика "сплошных" проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU