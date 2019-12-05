В Воронеже стартует проект «Волонтеры культуры»

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-05T19:28:47+03:00

Он будет привлекать добровольцев на работу на музыкальных, театральных и других мероприятиях

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5 декабря, в международный день добровольца, в столице Черноземья откроется новый волонтерский проект. Региональный центр «Воронеж. Волонтеры культуры» будет развиваться в шести направлениях: Воронеж литературный, Воронеж театральный, Воронеж музыкальный, Воронеж многонациональный, Воронеж живописный, Воронеж исторический. Работать в них будут волонтеры художественного училища, музыкального колледжа имени Ростроповичей, хореографического училища, общественной организации «Наша история», Дома дружбы Кантемировского района, областной юношеской библиотеки имени Кубанева.

Проект ждет идеи по развитию волонтерского движения в сфере культуры Воронежской области, лучшие предложения определят с помощью онлайн-голосования на «Аукционе идей».

В 2019 году на культурных мероприятиях фестиваля «Маршак», Платоновфеста, фестиваля «Русское лето», Всероссийского театрального марафона работали около 200 добровольцев разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU