Под Воронежем осудили телефонного «террориста»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-12-05T18:23:12+03:00

Мужчина по пьяни решил, что ему сойдет с рук ложное сообщение о готовящемся взрыве

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В Боброве осудили 39-летнего мужчину за пьяные шутки – ложное сообщение о терракте.

- 5 октября 2019 года около четырех часов дня житель Боброва, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил со своего мобильного на пульт оператора единой диспетчерской службы «112» и сообщил о готовящемся взрыве в Боброве. В результате выезда на место оперативных служб установили, что сообщение является ложным. Телефонного «хулигана» вычислили и задержали, сообщили в прокуратуре Воронежской области. – Суд приговорил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, с установлением обязательных ограничений и обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU