В Воронеже стартует конкурс на лучшее детское видеописьмо полицейскому Деду Морозу

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-05T17:44:05+03:00

Автора лучшего из них пригласят на новогоднее представление

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В региональном ГУ МВД России объявили о старте детского конкурса «Письмо полицейскому Деду Морозу».

Условие участия простое: ребятам от 6 до 14 лет нужно записать короткое видеопоздравление с Новым годом полицейскому Деду Морозу. Автор лучшего ролика будет приглашен на новогоднее представление, организованное региональным ГУ МВД. Видеопоздравления будут размещены на официальных аккаунтах воронежской полиции в интернете.

Видео нужно отправить до 20 декабря на почтовый адрес mvd36@mvd.gov.ru с пометкой «Письмо полицейскому Деду Морозу» с обязательным указанием фамилии, имени, возраста и контактных телефонов участника конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU