Воронежцы спасли раненого вальдшнепа
Птицу нашли в районе СХИ неравнодушные местные жители
Фото: из группы Центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.
Изменить размер текста:
В Воронеже спасли раненого вальдшнепа. Птицу из семейства бекасовых неравнодушные местные жители заметили в районе СХИ 4 декабря. Затем ее принесли в Центр реабилитации диких животных «Сердце леса».
Во время осмотра у вальдшнепа обнаружили неглубокую рваную рану на груди. Ее зашили волонтеры. Других травм нет. Кстати, несмотря на повреждения, у птицы высокий индекс упитанности, и она ведет себя активно.
Птицы этого вида обитают они возле болот и ведут ночной образ жизни. А с наступлением холодов мигрируют на юг. Но этот экземпляр почему-то задержался.
ИСТОЧНИК KP.RU