Воронежцы спасли раненого вальдшнепа

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-05T16:45:04+03:00

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В Воронеже спасли раненого вальдшнепа. Птицу из семейства бекасовых неравнодушные местные жители заметили в районе СХИ 4 декабря. Затем ее принесли в Центр реабилитации диких животных «Сердце леса».

Во время осмотра у вальдшнепа обнаружили неглубокую рваную рану на груди. Ее зашили волонтеры. Других травм нет. Кстати, несмотря на повреждения, у птицы высокий индекс упитанности, и она ведет себя активно.

Птицы этого вида обитают они возле болот и ведут ночной образ жизни. А с наступлением холодов мигрируют на юг. Но этот экземпляр почему-то задержался.

ИСТОЧНИК KP.RU