Житель Воронежской области облил дом соседки бензином и поджег
Родственники 78-летней женщины из села Клеповка Бутурлиновского района обратились в полицию, когда поняли, что пожар в доме пенсионерки не был случайностью.
Возгорание случилось еще в апреле. Родственники пришли с заявлением в сентябре. Все изменили свидетельские показания. Выяснилось, что поджигатель не остался незамеченным.
Мужчина облил дом по всему периметру воспламеняющейся жидкостью. Далее он зажег спичку. Во время пожара никто не пострадал.
По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего соседа, за плечами которого уже есть судимость. В отделе полиции он полностью признал свою вину.
По статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества" ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU