Житель Воронежской области облил дом соседки бензином и поджег

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-05T15:54:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Родственники 78-летней женщины из села Клеповка Бутурлиновского района обратились в полицию, когда поняли, что пожар в доме пенсионерки не был случайностью.

Возгорание случилось еще в апреле. Родственники пришли с заявлением в сентябре. Все изменили свидетельские показания. Выяснилось, что поджигатель не остался незамеченным.

Мужчина облил дом по всему периметру воспламеняющейся жидкостью. Далее он зажег спичку. Во время пожара никто не пострадал.

По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего соседа, за плечами которого уже есть судимость. В отделе полиции он полностью признал свою вину.

По статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества" ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU