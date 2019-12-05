В Воронеже на 30 суток закрыли шумный магазин

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-05T15:40:17+03:00

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На Шишкова судебные приставы опечатали продуктовый магазин. Торговую точку закрыли из-за жалоб воронежцев на ночной шум. Сотрудники Роспотребнадзора проверили объект и подтвердили, что звуковое давление при работе кондиционеров магазина в ночное время превышает допустимые нормы. Кроме того, санврачи нашли и другие нарушения санэпиднорм: загрузку продукции производили через центральный вход, администрация магазина не представила документы, подтверждающие устройство сетей бытовой и производственной канализации.

В итоге за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений суд приостановил деятельность магазина на ул. Шишкова, 142/5, на 30 суток, сообщили в управлении ФССП по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU