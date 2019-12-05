Воронежскую детвору приглашают на представление "Эльза и волшебная карусель"

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-05T15:17:15+03:00

А еще в парке аттракционов пройдет «razMOROZka»

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Яркие новогодние представления приготовил для ребят к Новому году Парк аттракционов Сити-парка «Град» (ул.Парковая, 3).

На интерактивном представлении «Эльза и волшебная карусель» участники праздника отправятся в захватывающее и увлекательное путешествие вместе с любимыми героями. А сопровождать в пути их будут веселые игры, забавные танцы, зажигательные песни и самое настоящее новогоднее волшебство. Программа рассчитана на детей от 3 до 6 лет.

Расписание: 21 декабря в 14.00, 28 декабря, 5 и 7 января в 12.00.

А ребят постарше (7-10 лет) приглашают на интерактивную развлекательную программу «razMOROZka». Новогодний праздник под угрозой срыва. Дед Мороз застрял в компьютерной игре. Что делать? Играть конечно! Ведь только прохождение игры выпустит Мороза на свободу.

Интерактивная развлекательная программа «razMOROZka»* сочетает в себе фокусы, головоломки, зажигательные танцы и самые современные песни. А еще увлекательные игры, интересный сюжет, бумажную дискотеку и катания на трех аттракционах на выбор (в день проведения мероприятия).

Расписание: 21 декабря в 16.00, 28 декабря, 5 и 7 января в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU