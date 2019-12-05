2019-12-05T14:50:55+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области будет отрабатывать 200 часов за повторное пьяное вождение

Мужчина сел за руль подшофе, алкотестер показал 1,288 миллиграмма алкоголя
Ярослав ИВАНОВ
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25-летнего жителя Борисоглебска осудили за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. В начале октября 2019 года около четырех часов дня его остановили сотрудники ДПС. Водитель ВАЗ-21214 показался им нетрезвым. Мужчина прошел освидетельствование алкотестером, который показал 1,288 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Борисоглебец запросто поехал по своим делам, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что в августе 2016 года Грибановский мировой суд уже лишал мужчину прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение ПДД мужчину осудили на 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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