Под Воронежем инспекторы ДПС помогли водителю заправить "Газель", в которой на трассе закончился бензин

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-05T13:51:26+03:00

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4 декабря борисоглебские сотрудники ДПС помогли не замерзнуть водителю и двум пассажирам «Газели», оказавшимся в безвыходной ситуации. Машина два часа простояла с открытым капотом на 620-м километре автодороги Р-22 «Каспий» - никто из проезжающих автомобилистов не остановился помочь незадачливому бедолаге, у которого не вовремя закончился бензин. А ехать до Нижнего Новгорода еще ого-го сколько.

Полицейские Игорь Мещеряков и Евгений Суховерхов, патрулировавшие в тот день участок, не остались равнодушны к проблеме: отправили пассажиров в ближайшее кафе на попутке и помогли отбуксировать на АЗС в Борисоглебск стоящий на обочине автомобиль с помощью грузовой «Газели», водитель которой вызвался помочь коллеге.

ИСТОЧНИК KP.RU