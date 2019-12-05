Больше 113 млн рублей пойдет в следующем году на воронежские тротуары

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-05T13:26:47+03:00

Предстоит поработать с проблемными местами и проложить новые дорожки там, где их не было

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На ремонт и обустройство тротуаров в Воронеже в 2020 году потратят почти в два раза больше, чем в нынешнем - 113,4 млн рублей. Об этом сообщили на совещании по вопросам комфорта городской среды.

Ранее по заказу городской администрации региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда» провел аудит доступности тридцати улиц. Специалисты выделили полторы тысячи точек контроля - мест, где нужно сделать пандусы, понизить бордюры, провести локальный ремонт и так далее. Глава города поставил задачу устранить все проблемные места, а также начать аудит других улиц.

- Доступность улиц для маломобильных горожан сделает их удобными для всех без исключения людей, поэтому считаю выполнение этих работ одной из важнейших задач управ районов, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

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ИСТОЧНИК KP.RU