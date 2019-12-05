113 млн рублей потратят в Воронеже на тротуары и пандусы

На ремонт и обустройство тротуаров в Воронеже в 2020 году потратят почти в два раза больше, чем в нынешнем - 113,4 млн рублей. Об этом сообщили на совещании по вопросам комфорта городской среды.

Ранее по заказу городской администрации региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда» провел аудит доступности тридцати улиц. Специалисты выделили полторы тысячи точек контроля - мест, где нужно сделать пандусы, понизить бордюры, провести локальный ремонт и так далее. Глава города поставил задачу устранить все проблемные места, а также начать аудит других улиц.

- Доступность улиц для маломобильных горожан сделает их удобными для всех без исключения людей, поэтому считаю выполнение этих работ одной из важнейших задач управ районов, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Глава города также отметил: если на работы потребуется больше года, их надо проводить комплексно по каждой улице.

- Доступность территории определяется по последнему препятствию. Если вы зайдете на все тридцать улиц и за год сделаете их наполовину, они от этого не станут доступнее для маломобильных горожан. Лучше отработать половину улиц, расставив их по приоритету, в полном объеме, чем каждую частично.

Мэр добавил, что потребность города в финансировании строительства и ремонта тротуаров, безусловно, еще больше. Долгие годы этому направлению не уделялось должного внимания. Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил о переговорах с областным департаментом дорожной деятельности по расширению финансирования.