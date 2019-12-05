2019-12-05T13:24:59+03:00
Общество

113 млн рублей потратят в Воронеже на тротуары и пандусы

Будут обновлять старые пешеходные дорожки и строить новые
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото мэрии Воронежа.Фото мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

На ремонт и обустройство тротуаров в Воронеже в 2020 году потратят почти в два раза больше, чем в нынешнем - 113,4 млн рублей. Об этом сообщили на совещании по вопросам комфорта городской среды.

Ранее по заказу городской администрации региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда» провел аудит доступности тридцати улиц. Специалисты выделили полторы тысячи точек контроля - мест, где нужно сделать пандусы, понизить бордюры, провести локальный ремонт и так далее. Глава города поставил задачу устранить все проблемные места, а также начать аудит других улиц.

- Доступность улиц для маломобильных горожан сделает их удобными для всех без исключения людей, поэтому считаю выполнение этих работ одной из важнейших задач управ районов, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Глава города также отметил: если на работы потребуется больше года, их надо проводить комплексно по каждой улице.

- Доступность территории определяется по последнему препятствию. Если вы зайдете на все тридцать улиц и за год сделаете их наполовину, они от этого не станут доступнее для маломобильных горожан. Лучше отработать половину улиц, расставив их по приоритету, в полном объеме, чем каждую частично.

Мэр добавил, что потребность города в финансировании строительства и ремонта тротуаров, безусловно, еще больше. Долгие годы этому направлению не уделялось должного внимания. Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил о переговорах с областным департаментом дорожной деятельности по расширению финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Нетёсов: «На строительство и реконструкцию спортсооружений в Воронежской области в 2019 году направлено 695 млн рублей»
Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов осмотрел новый спортивный кластер на дамбе Чернавского моста, где ряд спортивных объектов построен в рамках нацпроекта «Демография»
Новости 24
В Воронеже стартует проект «Волонтеры культуры»
Под Воронежем осудили телефонного «террориста»
В Воронеже возбудили уголовное дело против руководителя управления строительной политики мэрии
В Воронеже выбрали лучший проект благоустройства Бринкманского сада
В Воронежской области магазин торговал просроченными продуктами
Билеты на самолет из столицы в Воронеж можно купить за 500 рублей
В Воронеже стартует конкурс на лучшее детское видеописьмо полицейскому Деду Морозу
В воронежской школе случилась авария с отоплением
Пациентка районной больницы под Воронежем заявила о сексуальных домогательствах врача
Владимир Нетёсов: «На строительство и реконструкцию спортсооружений в Воронежской области в 2019 году направлено 695 млн рублей»
Воронежцы спасли раненого вальдшнепа
Воронежец оставил суровым челябинским попутчикам телефон и лишился денег
Воронежские пожарные-лесники зимой тушат заброшенные дома, свалки и ищут заблудившихся людей
Житель Воронежской области облил дом соседки бензином и поджег
Воронежских торговцев будут судить за подвальные Adidas и Reebok
В Воронеже на 30 суток закрыли шумный магазин
Воронежскую детвору приглашают на представление "Эльза и волшебная карусель"
Житель Воронежской области будет отрабатывать 200 часов за повторное пьяное вождение
В кабинеты воронежских строительных чиновников пришли силовики
Под Воронежем инспекторы ДПС помогли водителю заправить "Газель", в которой на трассе закончился бензин
Больше 113 млн рублей пойдет в следующем году на воронежские тротуары
Воронежцы могут сразу и пожаловаться в Роспотребнадзор, и написать письмо Деду Морозу
Море блесток и драйва: под «суперстар» Лободу в Воронеже отплясывал ледовый дворец
Зимой воронежцы смогут за два часа слетать в Крым
В Воронеже аферист назвался сыном и украл у «мамы» 200 тысяч рублей