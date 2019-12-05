2019-12-05T13:12:17+03:00
Общество

Воронежцы могут сразу и пожаловаться в Роспотребнадзор, и написать письмо Деду Морозу

Пока мамы и папы будут разбираться со своими взрослыми проблемами, дети смогут рассказать о своих желаниях главному новогоднему волшебнику
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Новый год: уже не за горами, пишите письма Деду Морозу.Новый год: уже не за горами, пишите письма Деду Морозу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 6 по 27 декабря в общественных приемных Управления Роспотребнадзора по Воронежской области принимают письма к Деду Морозу. Взрослые могут консультироваться со специалистами, а дети тем временем тоже не будут скучать. Ребятишки получат возможность поделиться своими желаниями с новогодним волшебником. Все письма санитарные врачи обещают отправить прямо домой к Деду Морозу в Великий Устюг.

В ведомстве напоминают адреса и телефоны общественных приемных:

1. управление Роспотребнадзора по Воронежской области (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а), телефон 8-800-700-92-84,

Территориальные отделы:

1. в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах (поселок Анна, ул. Красноармейская, дом 247), тел. 8(47346) 2-08-29,

2. в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах (Борисоглебск, ул. Ленинская, дом 88), телефон 8(47354) 6-38-22,

3. в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах (Калач, ул. 1 Мая, дом 29а), телефон 8(47363) 2-18-15,

4. в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах (Лиски, пр. Ленина, дом 40), телефоны 8(47391) 4-56-46 и 8(47375) 4-15-24,

5. в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах (село Новая Усмань, ул. Ленина, дом 305), телефоны 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51,

6. в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах (Павловск, ул. Клемента Готвальда, дом 12), телефон 8 (47362) 2-48-93,

7. в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах (Россошь, ул. 50 лет СССР, дом 1а), телефоны 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16,

8. в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах (Семилуки, ул. 25 лет Октября, дом 25), телефон 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежскую детвору приглашают на представление "Эльза и волшебная карусель"
Жителя Воронежской области будет отрабатывать 200 часов за повторное пьяное вождение
В кабинеты воронежских строительных чиновников пришли силовики
Под Воронежем инспекторы ДПС помогли водителю заправить "Газель", в которой на трассе закончился бензин
Больше 113 млн рублей пойдет в следующем году на воронежские тротуары
Море блесток и драйва: под «суперстар» Лободу в Воронеже отплясывал ледовый дворец
Зимой воронежцы смогут за два часа слетать в Крым
В Воронеже аферист назвался сыном и украл у «мамы» 200 тысяч рублей
16-летняя девушка пропала после поездки на электричке в Воронежской области
Tele2 обеспечила связью более пятидесяти малых населенных пунктов Воронежской области в 2019 году
Губернатор Воронежской области может покорить еще и "Инстаграм"
Платный участок в обход воронежского Лосева откроют в начале 2020 года
В Воронеже "Газель", которая двигалась задним ходом, насмерть сбила пенсионерку
Недоброе утро. Московский проспект Воронежа стал бордовым на карте пробок
Жителя Воронежа отправят в колонию строгого режима из-за детских игрушек
В Воронеже выбрали лучшие проекты по благоустройству Бринкманского сада
Адвокат из Воронежской области требовал от клиента взятку в полмиллиона рублей
В Воронеже построят 35-этажный научный центр для опорного университета
В одном из микрорайонов Воронежа на день перекроют воду
Жители воронежского микрорайона требуют прекратить вырубку леса
В Воронеже обсудили изменения в правила благоустройства
В 2020 году в Воронежской области на реализацию нацпроектов направят 22,9 млрд рублей
Мэр Воронежа Вадим Кстенин проверил, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада
За год количество перелетов за рубеж из Воронежа выросло на 22,5%
Воронежец на «Ниве» протаранил «Ситроен» и сбежал с места ДТП
Жители трех многоэтажек в Воронеже переплатили больше полумиллиона за электричество
В Воронеже хотят снести ТЦ «Народный» на Машмете
Под Воронежем работники кафе выкидывали отходы прямо на землю соседнего участка