Воронежцы могут сразу и пожаловаться в Роспотребнадзор, и написать письмо Деду Морозу

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-05T13:12:17+03:00

Новый год: уже не за горами, пишите письма Деду Морозу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока мамы и папы будут разбираться со своими взрослыми проблемами, дети смогут рассказать о своих желаниях главному новогоднему волшебнику

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С 6 по 27 декабря в общественных приемных Управления Роспотребнадзора по Воронежской области принимают письма к Деду Морозу. Взрослые могут консультироваться со специалистами, а дети тем временем тоже не будут скучать. Ребятишки получат возможность поделиться своими желаниями с новогодним волшебником. Все письма санитарные врачи обещают отправить прямо домой к Деду Морозу в Великий Устюг.

В ведомстве напоминают адреса и телефоны общественных приемных:

1. управление Роспотребнадзора по Воронежской области (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а), телефон 8-800-700-92-84,

Территориальные отделы:

1. в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах (поселок Анна, ул. Красноармейская, дом 247), тел. 8(47346) 2-08-29,

2. в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах (Борисоглебск, ул. Ленинская, дом 88), телефон 8(47354) 6-38-22,

3. в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах (Калач, ул. 1 Мая, дом 29а), телефон 8(47363) 2-18-15,

4. в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах (Лиски, пр. Ленина, дом 40), телефоны 8(47391) 4-56-46 и 8(47375) 4-15-24,

5. в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах (село Новая Усмань, ул. Ленина, дом 305), телефоны 8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51,

6. в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах (Павловск, ул. Клемента Готвальда, дом 12), телефон 8 (47362) 2-48-93,

7. в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах (Россошь, ул. 50 лет СССР, дом 1а), телефоны 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16,

8. в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах (Семилуки, ул. 25 лет Октября, дом 25), телефон 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU