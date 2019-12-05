Море блесток и драйва: под «суперстар» Лободу в Воронеже отплясывал ледовый дворец

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-05T14:52:09+03:00

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«Знойная женщина, мечта поэта». 4 декабря Лобода растопила лед «Юбилейного». Певице удалось собрать в Воронеже полный ледовый дворец (наравне со "Скорпионс" и Шнуровым!).

Лобода в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Звезда появилась в роскошной «снежной» шубе, но после огненного хита «Суперзвезда» скинула меха, поприветствовав воронежцев фразой «Прохладненько, так потанцуем, оторвемся, чтобы завтра все подумали, как круто, что я вчера провел вечер с Лободой!». И не обманула, вечер и, правда, получился огонь!

Певица-зажигалка показала яркое динамичное шоу. Звезда устроила сексапильные танцы, меняла наряды один пикантнее другого: «голое» сверкающее платье, блестящее обтягивающее трико, телесный топ с мундиром с эполетами, щедро украшенный слепящими стразами – присутствующие мужчины плавились, пока их девчонки отплясывали рядом. Уже после первых «Текила-любовь», «Танцую волосами», «Пуля-дура» некоторые поклонницы в фан-зоне так раскочегарились, что стали раздеваться, на бортик полетели куртки и даже свитера.

Лобода в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Лобода в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

- Правда, в Воронеже живут самые красивые парни? Почему, кстати, я слышу только мужчин, а не женщин? Мне кажется, должно прозвучать однозначно. Ведь девчонки всегда должны защищать своих мужчин! Куда же нам без них! Так, дамы, правда, что в вашем городе живут самые крутые парни? – так подвела артистка к своему хиту «Парень». В итоге девчонки с удвоенной силой подпевали не только этой, но и композициям «Твои глаза», Instadrama.

Лобода в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Лобода в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

- Как здорово, когда есть те, кто любит, кто знает, кто поддерживает. Я знаю, сегодня в этом зале только настоящие поклонники и друзья, которые знают, что такое Лобода и моя команда. Спасибо вам. После этого я понимаю, что стою на сцене не зря, музыку делаю не зря! – искренне произнесла Светлана. В ответ фанаты не уставали скандировать «Молодец-молодец-молодец».

Лобода в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Лобода в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

После «Случайной» певица исполнила премьеру - «Мира мало» (анонсировав новый альбом Sold out) , потом Sex Bomb и дала барабанный сет и началась настоящая жара под «К черту любовь». - Обязательно приедем к вам на следующий год! – оценила певица задор фанатов и «подлила» «40 градусов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/747949" frameborder="0"></iframe> Светлана Лобода в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Лобода в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

В финале прозвучали «Революция» и «привет» Алле Борисовне «Живи спокойно, страна». Под «Пора домой» певица ушла со сцены». Но все понимали – вернется. И Лобода не заставила себя долго ждать. Шоу SuperStar завершилось «Суперзвездой» под залпы золотых конфетти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/747950" frameborder="0"></iframe> Лобода в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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