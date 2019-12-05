Жителя Воронежа отправят в колонию строгого режима из-за детских игрушек

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-05T08:24:24+03:00

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Игрушки на общую сумму 18 тысяч рублей стали предметом кражи в Воронеже. Товары исчезли из сити-парка "Град". В итоге удалось выйти на след двоих подозреваемых. Одного из них - 29-летнего воронежца - осудили. Как рассказали в Рамонском районном суде, в связи с розыском мужчины было выделено отдельное дело.

Подозреваемый полностью признал вину и согласился провести слушания в особом порядке. Как выяснилось, мужчина находился на условном сроке. В суде учли смягчающие и отягчающие обстоятельства. "Условку" отменили, зато назначили два с половиной года в колонии строгого режима. Мужчина с таким приговором не согласился. Как говорят в суде, осужденным и его защитником поданы апелляционные жалобы

ИСТОЧНИК KP.RU