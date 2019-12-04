В Воронеже построят 35-этажный научный центр для опорного университета

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-04T20:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже на Московском проспекте предполагают построит 35-этажное здание для опорного вуза - это будет самый высокий научный центр в Центральном Черноземье. Там будут находиться аудитории с передвижными стенами под необходимое учебное расписание, а также инжиниринговые центры, которые позволят реализовать проекты от идеи до прототипа.

- На сегодняшний день наш опорный университет единственный вуз в России, где одновременно ведется строительство двух объектов - учебного корпуса и общежития. В ближайшее время еще одним социальным проектом ВГТУ станет строительство жилого дома для сотрудников. Важным атрибутом здесь будет библиотека, где преподаватели смогут общаться со студентами, магистрантами вне стен вуза. Принцип такого «нового дома» будет нацелен на академические успехи, - передает пресс-служба слова Сергея Колодяжного, ректора Воронежского опорного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU