2019-12-04T19:39:31+03:00
Общество

В одном из микрорайонов Воронежа на день перекроют воду

Ожидается, что подача воды вновь будет открыта к 17.00
Олег ИВАНОВ
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В этот день будет идти ремонт сетейВ этот день будет идти ремонт сетейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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5 декабря с 8.00 до 17.00 будет отключено водоснабжение на территории микрорайона Краснолесный. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 4 декабря.

- По информации Лискинского территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», временное прекращение подачи воды будет связано с проведением ремонтных работ на водопроводной сети, расположенной по улице Нежинская, - отметили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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