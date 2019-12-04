В одном из микрорайонов Воронежа на день перекроют воду

СЕГОДНЯ 19:39 2019-12-04T19:39:31+03:00

В этот день будет идти ремонт сетей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ожидается, что подача воды вновь будет открыта к 17.00

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5 декабря с 8.00 до 17.00 будет отключено водоснабжение на территории микрорайона Краснолесный. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 4 декабря.

- По информации Лискинского территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», временное прекращение подачи воды будет связано с проведением ремонтных работ на водопроводной сети, расположенной по улице Нежинская, - отметили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU