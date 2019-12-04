В одном из микрорайонов Воронежа на день перекроют воду
Ожидается, что подача воды вновь будет открыта к 17.00
В этот день будет идти ремонт сетейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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5 декабря с 8.00 до 17.00 будет отключено водоснабжение на территории микрорайона Краснолесный. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 4 декабря.
- По информации Лискинского территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», временное прекращение подачи воды будет связано с проведением ремонтных работ на водопроводной сети, расположенной по улице Нежинская, - отметили в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU