Жители воронежского микрорайона требуют прекратить вырубку леса

СЕГОДНЯ 18:53 2019-12-04T18:57:19+03:00

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Жители микрорайона Малышево бьют тревогу: лес, расположенный примерно на одинаковом расстоянии от них и от Шилово, активно вырубают. Хотя в 2019 году решением депутатов Воронежской областной думы он был включен в состав «зеленого щита» столицы Черноземья.

Малышевский лес состоит из сосен и является частью государственного лесного фонда. Сажали его для того, чтобы защитить поля от эрозии (выдувания ветром почвы), а город и прилегающие поселки – от пыльных бурь.

- Воронеж почти со всех сторон окружен песчаными почвами. До 50-х годов прошлого века часто случались пыльные бури. Справиться с ними помогла высадка сосен, которой наши бабушки и дедушки занимались больше 70 лет назад, – рассказали жители Малышево.

Несколько лет назад люди узнали, что часть леса передали некоей компании для разработки песчаного карьера. Также она получила лицензию на разработку недр. К 2048 году компания планирует освоить более 30 гектаров земли, являющейся частью Малышевского леса, будут уничтожены тысячи деревьев. Жители микрорайона обратились за помощью в местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты выехали на место и убедились, что масштаб наступления на природу люди не преувеличивают.

- Уже вырубили более 10 гектаров защитного леса. В центре зеленой зоны зияет огромная дыра, которая нынешней осенью расширилась. Причем уничтожили взрослые и здоровые сосны. А рядом находится около 10 гектаров горельника, на котором практически ничего не растет, – рассказала активист регионального отделения ОНФ в Воронежской области Надежда Бокарева.

Сейчас жилые дома в микрорайоне Малышево отделяет от разрастающегося карьера менее километра леса. Местные жители опасаются, что в недалеком будущем вернутся песчаные бури.

Песчаный карьер все растет...Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Жители Малышево неоднократно обращались к властям с требованием закрыть карьер, - подчеркнула Надежда Бокарева. - В ответ они слышали, что к недропользователю претензий нет, что все законно. Между тем Лесной кодекс запрещает сплошную рубку в лесах, которые выполняют функции защиты природных и иных объектов, в том числе, для разработки месторождений полезных ископаемых. Компании можно предоставить другой участок, который располагается вдалеке от населенных пунктов и лесов.

Общественники попросили региональные власти, в частности департамент природных ресурсов и экологии остановить разработку карьера и содействовать рекультивации уже вырубленных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU