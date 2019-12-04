2019-12-04T18:14:57+03:00
Общество

За год количество перелетов за рубеж из Воронежа выросло на 22,5%

Этими направлениями воспользовались более 300 тысяч человек
Олег ИВАНОВ
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С января по ноябрь в воронежском аэропорту обслужили 800 186 пассажиров, что на 12% больше, чем за те же месяцы 2018 года. Изначально этот показатель был намечен на конец года, одна его удалось достичь 30 ноября.

- Транзитными рейсами через Воронежский аэропорт воспользовались 3 310 пассажиров. Рост, по сравнению с прошлым годом, составил 59,8%, - уточнили в пресс-службе региональной авиагавани.

С начала года перелеты за рубеж через Воронеж совершили 300 156 человек. Рост за год - на 22,5%. Внутренними авиалиниями воспользовались 500 030 пассажиров. Это больше прошлогоднего показателя на 6,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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