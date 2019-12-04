За год количество перелетов за рубеж из Воронежа выросло на 22,5%
С января по ноябрь в воронежском аэропорту обслужили 800 186 пассажиров, что на 12% больше, чем за те же месяцы 2018 года. Изначально этот показатель был намечен на конец года, одна его удалось достичь 30 ноября.
- Транзитными рейсами через Воронежский аэропорт воспользовались 3 310 пассажиров. Рост, по сравнению с прошлым годом, составил 59,8%, - уточнили в пресс-службе региональной авиагавани.
С начала года перелеты за рубеж через Воронеж совершили 300 156 человек. Рост за год - на 22,5%. Внутренними авиалиниями воспользовались 500 030 пассажиров. Это больше прошлогоднего показателя на 6,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU