2019-12-04T18:05:00+03:00
Происшествия

Воронежец на «Ниве» протаранил «Ситроен» и сбежал с места ДТП

В 2014 году суд уже лишал его права управления транспортным средством
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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У дома №19/2 по улице Минская водитель автомобиля «ВАЗ-2121» протаранил «Ситроен Берлинго», за рулем которого был 39-летний житель Воронежа. ДТП случилось 6 ноября примерно в 17.30.

- В результате ДТП водитель иномарки получил повреждения и был доставлен в медучреждение, а водитель автомобиля «ВАЗ-2121» скрылся в места происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Правда, сотрудники Госавтоинспекции быстро вычислили сбежавшего водителя. Им оказался 52-летний воронежец. В 2014 году суд лишил его права управления транспортным средством.

В отношении разыскиваемого сотрудниками Госавтоинспекции были составлены административные материалы (по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, а также по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

Согласно решению суда, водителю назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Также его вновь лишили права управления транспортными средствами – на этот раз на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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