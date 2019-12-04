2019-12-04T17:49:58+03:00
Общество

Жители трех многоэтажек в Воронеже переплатили больше полумиллиона за электричество

После проверки им сделали перерасчет
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Обслуживает девятиэтажки УК Левобережного района.Обслуживает девятиэтажки УК Левобережного района.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Жители трех многоэтажек на улице Новосибирской №32, №34 и №36 переплатили за электроэнергию 535 тысяч рублей. Об этом сообщили 4 декабря в пресс-службе региональной Госжилинспекции.

Когда воронежцы поняли, что начисленная плата за освещение мест общего пользования, мягко говоря, некорректна, то решили вместе добиваться правды. Обслуживает их девятиэтажки УК Левобережного района.

Жилищный инспектор помог добить от управляющей компании документы об оказанных услугах и пояснения к ним. Оказалось, что с января 2018 года по апрель 2019-го УК начисляла плату за электроэнергию с учетом, что дома оборудованы насосами для холодной и горячей воды. Вот только такого оборудования в многоэтажках не было, то есть применялся неверный норматив потребления коммунального ресурса. После проверки УК добровольно сделала перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже обсудили изменения в правила благоустройства
В 2020 году в Воронежской области на реализацию нацпроектов направят 22,9 млрд рублей
Мэр Воронежа Вадим Кстенин проверил, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада
За год количество перелетов за рубеж из Воронежа выросло на 22,5%
Воронежец на «Ниве» протаранил «Ситроен» и сбежал с места ДТП
В Воронеже хотят снести ТЦ «Народный» на Машмете
Под Воронежем работники кафе выкидывали отходы прямо на землю соседнего участка
В Воронежской области мужчина взял у пенсионера 25 тысяч за установку окон и пропал
Из горящего здания в Воронеже спасли 67-летнего мужчину
Дело - табак: в Воронеже четырех мужчин будут судить за хранение 50 тысяч пачек «левых» сигарет
Воронежскую детвору приглашают на подводный экшн-квест
В Воронеже из детского садика эвакуировали малышей из-за короткого замыкания
В Воронежской области разместили новые боевые расчеты ракетной системы С-300ПМ2
Воронежская областная Дума расширила перечень вопросов, которые решают сельские поселения региона
В Орле задержали женщину, грабившую воронежских пенсионерок под видом соцработницы
Воронежский застройщик отсудил железнодорожные пути у Министерства обороны
В Воронеже поймали парня, похитившего ноутбук из сервисного центра
Хочешь получить бонусы, стань участником акции
В Воронежской области предприниматель захватил 20 гектаров земли
Суд заставил воронежца выплатить около миллиона рублей за причиненный государству вред
Руководителя воронежского «ГорДЕЗ ЖКХ» оштрафовали за нарушение «конкурентных процедур»
Марина Девятова приедет в Воронеж с юбилейным концертом
В Воронеже нашли мошенника, ограбившего пенсионерку год назад
Воронежские следователи проверят информацию об уходе ребенка из детского сада
В Воронеже женщина лишилась 90 тысяч во время сдачи квартиры через сайт объявлений
В Воронежской области остановили рейсовый автобус из-за наркокурьера
В Воронеже продают электрогитару-лопату