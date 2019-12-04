Жители трех многоэтажек в Воронеже переплатили больше полумиллиона за электричество

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-04T17:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители трех многоэтажек на улице Новосибирской №32, №34 и №36 переплатили за электроэнергию 535 тысяч рублей. Об этом сообщили 4 декабря в пресс-службе региональной Госжилинспекции.

Когда воронежцы поняли, что начисленная плата за освещение мест общего пользования, мягко говоря, некорректна, то решили вместе добиваться правды. Обслуживает их девятиэтажки УК Левобережного района.

Жилищный инспектор помог добить от управляющей компании документы об оказанных услугах и пояснения к ним. Оказалось, что с января 2018 года по апрель 2019-го УК начисляла плату за электроэнергию с учетом, что дома оборудованы насосами для холодной и горячей воды. Вот только такого оборудования в многоэтажках не было, то есть применялся неверный норматив потребления коммунального ресурса. После проверки УК добровольно сделала перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU