Под Воронежем работники кафе выкидывали отходы прямо на землю соседнего участка
Сотрудники прокуратуры Каширского района провели проверку жалобы местного жителя на то, что работники организации общественного питания ООО «Черноземье» устроили незаконную свалку на соседнем с заведением участке. Оказалось, что, действительно, отходы производства по-простецки вываливали на землю на улице. В итоге на соседнем с ООО «Черноземье» участке образовалась свалка на площади почти 100 квадратных метров.
Прокурор района возбудил в отношении директора ООО «Черноземье» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». Руководителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU