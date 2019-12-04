Под Воронежем работники кафе выкидывали отходы прямо на землю соседнего участка

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-04T17:20:37+03:00

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Сотрудники прокуратуры Каширского района провели проверку жалобы местного жителя на то, что работники организации общественного питания ООО «Черноземье» устроили незаконную свалку на соседнем с заведением участке. Оказалось, что, действительно, отходы производства по-простецки вываливали на землю на улице. В итоге на соседнем с ООО «Черноземье» участке образовалась свалка на площади почти 100 квадратных метров.

Прокурор района возбудил в отношении директора ООО «Черноземье» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». Руководителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU