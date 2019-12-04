2019-12-04T16:54:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина взял у пенсионера 25 тысяч за установку окон и пропал

Впрочем, его быстро нашли полицейские
Юрий КОЗЛОВ
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В октябре 41-летний житель села Твердохлебовка Богучарского района решил по-легкому «срубить» денег. Он узнал, что 62-летний знакомый собирается устанавливать пластиковые окна и заявил пенсионеру, что хорошо умеет это делать. Дескать, чего долго искать мастера, давай мне 25 тысяч, я куплю материалы и поставлю окна. Знакомый поверил ему и дал деньги. Сначала мужчина под разными предлогами оттягивал начало работ, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки.

Пенсионер терпел до декабря, а потом пошел в полицию. Стражи порядка быстро задержали афериста. Мужчина признался, что уже потратил деньги. Понятное дело, не на материалы для пластиковых окон.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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