Из горящего здания в Воронеже спасли 67-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-04T16:46:55+03:00

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3 декабря в 17.16 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о пожаре в Воронеже на улице Радостная. Оказалось, что огонь охватил надворную постройку размером 6 на 8 метров. На место ЧП выехали три пожарные машины.

11 спасателей боролись с огнем. В итоге пожар был ликвидирован в 17.42. К сожалению, не обошлось без пострадавших: 67-летний хозяин с отравлением продуктами горения был доставлен в областную больницу. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU