Дело - табак: в Воронеже четырех мужчин будут судить за хранение 50 тысяч пачек «левых» сигарет

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-04T16:32:30+03:00

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Четырех воронежцев в возрасте от 21 до 44 лет обвиняют в хранении для последующей перепродажи крупной партии не проходившего никаких проверок табака. Купили они его в 2018 году. Более 50 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму около 2,5 миллионов рублей хранили в гаражах и частных домах в Воронеже и Новоусманском районе. Там их нашли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции с помощью кинологов и их служебных собак.

- Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Его расследование завершили. Дело направили в Железнодорожный районный суд. Максимальное наказание по нему – шесть лет лишения свободы, - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU