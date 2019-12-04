В Воронеже из детского садика эвакуировали малышей из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-04T15:28:48+03:00

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В Воронеже около 9 часов утра 4 декабря из детского сада №132 эвакуировали 188 малышей и 42 сотрудника. Причиной стало короткое замыкание плиты и задымление на кухне учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники детского сада «Тополек» сразу же позвонили в МЧС и службу спасения. Здание дошкольного учреждения обесточили, чтобы предотвратить возгорание.

- Педагогический коллектив в соответствии с инструкцией провел эвакуацию детей, которых вывели на безопасное расстояние в пределах территории детского сада, - рассказали в горадминистрации.

Родителям детей сообщили о происшествии. Они в скором времени забрали малышей. В настоящее время в саду работают электрики, которые обследуют электрические плиты пищеблока и помещения дошкольного учреждения для установления причин короткого замыкания. Руководство детского сада решает вопрос о замене вышедшей из строя электрической плиты.

ИСТОЧНИК KP.RU