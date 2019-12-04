2019-12-04T14:58:24+03:00
Происшествия

В Орле задержали женщину, грабившую воронежских пенсионерок под видом соцработницы

Она предлагала помощь, а затем похищала деньги и украшения
Юлия ДИДЕНКО
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В Орле задержали подозреваемую в ограблении воронежских пенсионерок. Ей оказалась 52-летняя женщина, которая приехала из соседней страны, которую уже судили за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 4 декабря.

В июне женщина приехала в Воронеж и поселилась на съемной квартире и начала поиск жертв. Ими становились 80-летние женщины, которым она предлагала социальную и материальную помощь. А затем находила подходящий момент и похищала у них деньги и украшения. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 270 тысяч рублей.

Женщину задержали в Орле и доставили в отдел полиции. На допросе она отказалась давать показания. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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