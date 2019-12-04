2019-12-04T14:01:44+03:00
Общество

Воронежский застройщик отсудил железнодорожные пути у Министерства обороны

Правда, решение может быть обжаловано в течение месяца
Олег ИВАНОВ
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Арбитражный суд Воронежской области рассмотрел в открытом заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Антона Евсеева. Ответчиком выступила Российская Федерация в лице Министерства обороны. Причиной «спора» стали железнодорожные пути протяженностью 5 574 метров.

Еще 27 октября 2017-го между ЗАО «Инвестстрой-15» и предпринимателем был заключен договор купли-продажи производственного комплекса по адресу: Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, д. 1.

Среди указанного имущества к Антону Евсееву перешло право собственности на земельный участок площадью 88 231 кв.м.

Согласно данным кадастрового учета, там же зарегистрирован объект недвижимого имущества - железнодорожные пути. Согласно данной выписки право собственности на них принадлежит Министерству обороны.

- Истец считает, что указанное имущество фактически отсутствует на территории названного земельного участка. Кроме того, он считает, что указанные железнодорожные пути фактически не являются объектом недвижимого имущества, не используются и не могут быть использованы по целевому назначению (отсутствует самостоятельная функциональная ценность), - говорится в сообщении суда.

Ответчик же сообщил, что железнодорожный путь отсутствует по причине его уничтожения. В итоге суд решил признать отсутствующим право собственности Министерства обороны на сооружение. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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