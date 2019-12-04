В Воронеже поймали парня, похитившего ноутбук из сервисного центра

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-04T13:54:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже раскрыли ограбление сервисного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 4 декабря.

Инцидент произошел на Московском проспекте. Днем в центр зашел неизвестный. Посетитель отвлек внимание сотрудника вопросами, а затем схватил ноутбук и скрылся. 24-летний работник центра попытался самостоятельно догнать вора. Однако ему не удалось. Тогда он обратился в полицию. О случившимся парень также рассказал по телефону своему напарнику. Он как раз подъезжал к сервисному центру и заметил на улице человека, схожего по описанию с нападавшим. Молодой человек не растерялся и забрал у него ноутбук.

Правоохранители по камерам видеонаблюдения и отпечаткам пальцев установили личность вора. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 25-летний воронежец. Его задержали. В отделе полиции горожанин признал вину.

В настоящее время на местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU