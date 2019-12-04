2019-12-04T13:54:45+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали парня, похитившего ноутбук из сервисного центра

Найти вора помогли камеры видеонаблюдения
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
Изменить размер текста:

В Воронеже раскрыли ограбление сервисного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 4 декабря.

Инцидент произошел на Московском проспекте. Днем в центр зашел неизвестный. Посетитель отвлек внимание сотрудника вопросами, а затем схватил ноутбук и скрылся. 24-летний работник центра попытался самостоятельно догнать вора. Однако ему не удалось. Тогда он обратился в полицию. О случившимся парень также рассказал по телефону своему напарнику. Он как раз подъезжал к сервисному центру и заметил на улице человека, схожего по описанию с нападавшим. Молодой человек не растерялся и забрал у него ноутбук.

Правоохранители по камерам видеонаблюдения и отпечаткам пальцев установили личность вора. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 25-летний воронежец. Его задержали. В отделе полиции горожанин признал вину.

В настоящее время на местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже из детского садика эвакуировали малышей из-за короткого замыкания
В Воронежской области разместили новые боевые расчеты ракетной системы С-300ПМ2
Воронежская областная Дума расширила перечень вопросов, которые решают сельские поселения региона
В Орле задержали женщину, грабившую воронежских пенсионерок под видом соцработницы
Воронежский застройщик отсудил железнодорожные пути у Министерства обороны
Хочешь получить бонусы, стань участником акции
В Воронежской области предприниматель захватил 20 гектаров земли
Суд заставил воронежца выплатить около миллиона рублей за причиненный государству вред
Руководителя воронежского «ГорДЕЗ ЖКХ» оштрафовали за нарушение «конкурентных процедур»
Марина Девятова приедет в Воронеж с юбилейным концертом
В Воронеже нашли мошенника, ограбившего пенсионерку год назад
Воронежские следователи проверят информацию об уходе ребенка из детского сада
В Воронеже женщина лишилась 90 тысяч во время сдачи квартиры через сайт объявлений
В Воронежской области остановили рейсовый автобус из-за наркокурьера
В Воронеже продают электрогитару-лопату