Суд заставил воронежца выплатить около миллиона рублей за причиненный государству вред

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-04T13:16:04+03:00

По сообщению прокуратуры, он с помощью поддельных документов приобрел право на земельный участок

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Прокуратура предъявила иск в суд в интересах Российской Федерации в лице департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области о взыскании с 34-летнего Сергея Г. материального ущерба. Речь идет о 950 тысячах рублей. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Судом установлено, что в конце 2010 года мужчина с помощью поддельных документов приобрел право на земельный участок, находившийся в государственной собственности Его площадь - 690 кв.м. Расположен он по улице Троепольского в Воронеже.

До этого виновному уже было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

- Потерпевшим по делу признан департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области, так как до регистрации права собственности на имя Сергея Г. участок относился к землям, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которым осуществлялось названным департаментом, - отметили в прокуратуре.

Ленинский районный суд рассмотрел и удовлетворил иск в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU