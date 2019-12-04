Руководителя воронежского «ГорДЕЗ ЖКХ» оштрафовали за нарушение «конкурентных процедур»
По сообщению областной прокуратуры, муниципальное учреждение «ГорДЕЗ ЖКХ» нарушило законодательство при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
Так, с 2016 по 2018 год были заключены дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг строительного контроля и изготовление проектно-сметной документации при выполнении работ по капремонту. При этом не был соблюден порядок проведения конкурентных процедур – что является обязательным условием.
Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области признала заключенные соглашения недопустимыми.
После установления нарушения антимонопольного законодательства прокуратура города возбудила в отношении МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» и его директора дела об административном правонарушении (ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ).
В итоге юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей, руководителя учреждения - на 15 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU