Руководителя воронежского «ГорДЕЗ ЖКХ» оштрафовали за нарушение «конкурентных процедур»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-04T13:04:37+03:00

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По сообщению областной прокуратуры, муниципальное учреждение «ГорДЕЗ ЖКХ» нарушило законодательство при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Так, с 2016 по 2018 год были заключены дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг строительного контроля и изготовление проектно-сметной документации при выполнении работ по капремонту. При этом не был соблюден порядок проведения конкурентных процедур – что является обязательным условием.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области признала заключенные соглашения недопустимыми.

После установления нарушения антимонопольного законодательства прокуратура города возбудила в отношении МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» и его директора дела об административном правонарушении (ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ).

В итоге юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей, руководителя учреждения - на 15 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU