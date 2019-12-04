2019-12-04T12:45:21+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли мошенника, ограбившего пенсионерку год назад

Им оказался житель Саратовской области
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже поймали мошенника, который ограбил пенсионерку год назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 4 декабря.

Инцидент произошел в июле прошлого года. 64-летней местной жительницы позвонил неизвестный. Он сказал женщине, что ее сын совершил ДТП и для решения вопроса о непривлечении его к ответственности необходимы деньги. Их надо было передать через посредника. К пенсионерке приехал мужчина и забрал у нее приготовленные 12 тысяч рублей. Только после этого она связалась с сыном и узнала, что с ним ничего не произошло.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков 35-летний житель Самарской области. Его задержали правоохранители. В отделе полиции он признал вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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