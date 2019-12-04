2019-12-04T12:33:24+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина лишилась 90 тысяч во время сдачи квартиры через сайт объявлений

Местная жительница сообщила данные своей карты мошеннику
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 58-летняя местная жительница лишилась крупной суммы во время сдачи квартиры в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 4 декабря.

Так, в полицию обратилась сама женщина. Она рассказала, что ее дочь разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры и указала номер матери. Через время ей позвонил неизвестный и сказал, что хочет снять жилье на длительный срок. Звонивший предложил перевести на карту местной жительницы предоплату и попросил продиктовать данные, что она и сделала. После этого с карты горожанки списали около 90 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано восемь сообщений о фактах совершения мошеннических действий. Преступники действовали под предлогами защиты банковских карт от несанкционированных действий, активации бонусов, а также купли-продажи товаров и услуг. Ущерб, причиненный местным жителям, составил более полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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