2019-12-04T11:17:45+03:00
Происшествия

В Воронежской области остановили рейсовый автобус из-за наркокурьера

Транспорт ехал в сторону Ростова-на-Дону
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Богучарском районе Воронежской области на 741 километре автодороги М-4 «Дон» остановили рейсовый автобус, который ехал в сторону Ростова – на – Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 4 декабря.

По оперативной информации, в салоне находился наркокурьер с крупной партией синтетического наркотика. Оперативники задержали 25-летнего жителя города Кемерово, в дорожной сумке которого был прозрачный пакет с пятью свертками. Как установили эксперты-криминалисты, в каждом из них находилось около 200 граммов мефедрона. Общий вес перевозимого наркотика составил около килограмма.

Мужчина пояснил, что ему обещали денежное вознаграждение за то, что он сделает тайники с наркотиками в Краснодарском крае.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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