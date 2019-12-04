В Воронеже продают электрогитару-лопату

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-04T10:46:03+03:00

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Лопата за 9500 рублей продается в Воронеже. Поработать землекопом с такой вряд ли получится - порвете струны. Да, у этой лопаты есть струны...

Как рассказал автор объявления представителям портала "Авито", первый образец такой гитары был создан для местной аграрной выставки. Он быстро нашел покупателя. Позже сделали еще два, один из них решили продать. Это полноценная электрогитара, в которой можно установить от одной до шести струн.

Для подтверждения, что инструмент и впрямь работает, автор объявления разместил видео.

Продам гитару-лопату.Самодельная гитара из лопаты, Воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU