2019-12-04T10:35:51+03:00
Происшествия

Воронежца будут сулить за публичные призывы к убийству представителей госвласти

Местный житель снял и опубликовал экстремистские ролики на сайтах «YouTube» и «Одноклассники»
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По версии следствия, с февраля по август горожанин снимал и выкладывал на сайтах YouTube и «Одноклассники» ролики, в которых призывал убивать военных, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Всего он опубликовал четыре записи. Мужчина придерживался радикальных экстремистских взглядов.

Деятельность местного жителя пресекли сотрудники УФСБ и полиции. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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