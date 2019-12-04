Воронежца будут сулить за публичные призывы к убийству представителей госвласти
Воронежская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
По версии следствия, с февраля по август горожанин снимал и выкладывал на сайтах YouTube и «Одноклассники» ролики, в которых призывал убивать военных, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Всего он опубликовал четыре записи. Мужчина придерживался радикальных экстремистских взглядов.
Деятельность местного жителя пресекли сотрудники УФСБ и полиции. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU