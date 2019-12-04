2019-12-04T08:54:29+03:00
Дом. Семья

Неуловимая ласка попала на видео в Воронежском зоопитомнике

Самый маленький хищник поселился в пределах экотропы поселился еще летом
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Сотрудники Воронежского зоопитомника «Червленый яр» записали на видео неуловимую ласку. Ролик опубликовали в официальной группе в соцсети.

- Животное - маленькое и очень подвижное, поэтому снять его на камеру получилось не сразу. Но зато зимой стало проще определить вид. Сомнений в том, что это ласка теперь нет, - рассказала зоотехник Ольга Князева.

Хищница поселилась в зоопитомнике еще летом, но были сомнения на счет вида. Дело в том, что хищник семейства куньих внешне очень похож на горностая. Но зимой меняет шубку на безупречно белую, а вот у горностая кончик хвоста остается черным. Зверьки в зоопитомнике побелели. И в зоопитомнике смогли убедиться в том, что это ласка.

Позже выяснилось, что зверек не один - их целых три. Гнезда расположены на значительном расстоянии друг от друга, но все они сосредоточены в пределах экотропы. Она, кстати, служит укрытием для многих животных, обогащая среду обитания местных видов. Питаются ласки мышами, часто атакуют птиц и змей. Так что постоянным обитателям «Червленого яра» вреда они не причинят.

Сама же ласка может стать добычей хищной птицы, но поймать ее не просто. Защититься ей помогает умение быстро бегать, лазить по деревьям, прыгать и плавать. Также у хищника очень острые когти и зубы. Но главное, чем славится этот зверек – смелость и агрессия. Одомашнить ласку человеку так и не удалось, хотя в Древнем Риме она была домашним животным наравне с другими куньими.

Ласка в зоопитомнике Червляный яр .

ИСТОЧНИК KP.RU

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