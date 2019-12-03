2019-12-03T20:59:02+03:00
Звезды

Бард Тимур Шаов представит воронежцам новый альбом

Автор-исполнитель привезет программу «Тайное знание Гидрометцентра»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 декабря в Воронеж с концертом приедет человек-оркестр Тимур Шаов - автор-исполнитель, бард и сатирик, поэт и музыкант. Он 20 лет на сцене. Его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-сатирический дар довольно сложно классифицировать. Острые, едкие, до коликов смешные песенки Тимура Шаова, именно так он называет свои музыкальные сюжеты, не вписываются в жанр бардовской песни.

- Именовать свои произведения песнями, значит, брать на себя большую ответственность. Вот, к примеру, «Мишель» группы «Битлз» или, скажем, «Журавли» - действительно песни. Я же пишу в легком стиле, вот и говорю о своих творениях иронично, - отмечает автор. - Я - пересмешник, а мои песенки - это полупародии. Мне это в кайф, стараюсь все это делать легко, не заморачиваясь. Я не считаю то, что делаю, поэзией. Когда читаю Бродского, Пастернака, Ряшенцева, Левитанского, вижу, что это поэты. А когда я пишу, понимаю, что я не пишу поэзию. Я пишу песни. И с самого начала это были песни для моих друзей. Они имеют абсолютно прикладное значение, в том смысле, что если поднялось настроение у моих друзей, если они посмеялись, я считаю свою задачу выполненной.

Артист представит воронежским поклонникам новый альбом «Тайное знание Гидрометцентра». Концерт пройдет 15 декабря в ВКЗ начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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