2019-12-03T20:37:55+03:00
Звезды

Ольга Будина прочитает воронежской детворе сказку

В исполнении актрисы прозвучит «Снежная королева»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Ольга Будина.Ольга Будина.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

21 декабря в Воронеж приедет на гастроли Ольга Будина. Актриса примет участие в проекте симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Сказки с оркестром». Звезда сериала «Граница. Таежный роман» прочитает воронежской детворе сказку Андерсена «Снежная королева».

В музыкальном сопровождении сказки прозвучат фрагменты произведений композиторов Грига, Верди, Сибелиуса.

Сказку актриса прочитает 21 декабря ВКЗ в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бард Тимур Шаов представит воронежцам новый альбом
Оркестр Воронежского концертного зала сыграл благотворительные концерты в Европе
В Воронеже встал в пробке участок улицы Фридриха Энгельса
По факту аварии с перевернувшимся в Воронежской области автобусом возбудили уголовное дело
В Воронеже могут быть перебои с водой в многоэтажках из-за запуска нового водовода
Воронежцам напомнили, как проверить налоговую задолженность
В Воронежской области фирма незаконно возвела здание площадью 500 кв метров
В Воронеже возложили цветы и венки к Памятнику Славы
Воронежские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусов
Воронежец ответит за регистрацию на своей паспорт подставной фирмы
Мэр Воронежа: «Необходимо оперативно принимать меры по устранению последствий снегопада»
Воронежец ответит перед судом за липовые дипломы трех местных вузов и Магаданского политехнического техникума
В Воронежской области подросток обчистил чужой дом, пока хозяин был в отъезде
Следователи начали проверку после аварии с автобусом в Воронежской области