Ольга Будина прочитает воронежской детворе сказку
В исполнении актрисы прозвучит «Снежная королева»
Ольга Будина.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 декабря в Воронеж приедет на гастроли Ольга Будина. Актриса примет участие в проекте симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Сказки с оркестром». Звезда сериала «Граница. Таежный роман» прочитает воронежской детворе сказку Андерсена «Снежная королева».
В музыкальном сопровождении сказки прозвучат фрагменты произведений композиторов Грига, Верди, Сибелиуса.
Сказку актриса прочитает 21 декабря ВКЗ в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU