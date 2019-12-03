Оркестр Воронежского концертного зала сыграл благотворительные концерты в Европе

СЕГОДНЯ 20:19 2019-12-03T20:19:06+03:00

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Симфонический оркестр Воронежского концертного зала завершил европейские гастроли. Музыканты провели несколько концертов в Италии и Франции, где выступили с участием хоров городов Ангулем и Сент-Этьен..

Достижением воронежских музыкантов стал концерт в зале консерватории Верди в Милане. Вместе с оркестром на итальянских сценах выступили кларнетист Винченцо Мариоцци (Италия), пианист Фредерик Кемпф (Великобритания) и уроженка Воронежа, скрипачка Анастасия Тимошенко, ныне солистка Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Концерты проходили под руководством главного дирижера Симфонического оркестра Юрия Андросова.

В этом году воронежские музыканты вновь приняли участие в серии детских благотворительных концертов, которые прошли в Ангулеме, Сакри-Кёр, Монбризоне и Сант-Этьене. Европейская публика услышала отрывки из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, а юные слушатели открыли себя произведение «Петя и волк» Сергея Прокофьева. После выступления зрители смогли рассмотреть инструменты симфонического оркестра.

Финальным аккордом гастролей стал концерт в кафедральном соборе Ассоциации «Музыкальные встречи в Луаре», который собрал порядка тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU