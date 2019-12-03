По факту аварии с перевернувшимся в Воронежской области автобусом возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:07 2019-12-03T19:15:53+03:00

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Следователи в Богучарском районе возбудили уголовное дело после аварии с опрокинувшимся междугородним автобусом – за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

- В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД установливаются все обстоятельства аварии. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, - отметила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова..

Напомним, авария случилась 3 декабря около 12.30 на 763-м километре дороги М-4 "Дон". 59-летний водитель «Ман» из-за снегопада не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся. В момент ДТП в салоне находились 28 человек, в том числе и два водителя. В прокуратуре Богучарского района уточнили, что автобус принадлежал украинской компании ТОВ "Альфа Транс". Он ехал из Днепропетровска в Ростов-на-Дону.

В результате аварии пострадало 17 человек, трое из которых несвершеннолетние 13,15 и 17 лет. В настоящий момент медики рассказали, что трое пострадавших в тяжелом состоянии, в том числе один подросток, пятеро – средней тяжести. Погибших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU