В Воронеже могут быть перебои с водой в многоэтажках из-за запуска нового водовода

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-03T19:03:50+03:00

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5 декабря в Воронеже запустят новый водовод. Из-за этого у жителей трех районов города может снизиться напор или будут перебои с водой.

- Будет проведена врезка в сеть проложенных 150 метров магистрального трубопровода диаметром 1000 мм на водоподъемной станции № 11. Работы будут проведены без отключения водоснабжения, но с 9 до 20.00 возможно снижение параметров давления в сетях Коминтерновского, Советского и Ленинского районов, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов. - Учитывая, что социальные объекты и котельные в основном располагаются на нижних этажах зданий, мы их обеспечим водоснабжением в полном объеме. Поэтому жители останутся с теплом. Но на верхних этажах, особенно в домах, расположенных на условной возвышенности, возможны перебои с водой.

Горожанам рекомендуют заранее запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU