Воронежские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-03T18:00:44+03:00

Из 17 человек, трое сейчас в тяжелом состоянии

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В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали о состоянии людей, которые пострадали при опрокидывании автобуса в Богучарском районе. В результате ДТП травмы получили 17 человек, среди которых оказались дети 13, 15 и 17 лет.

- Девятерым, в том числе двум подросткам, врачи оказали помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась, - уточняют в ведомстве. - Восемь человек оставили в медучреждении. Из них трое в тяжелом состоянии, в том числе один подросток. Пятеро – средней тяжести.

Напомним, авария произошла 3 декабря около 12.30 минут на 763 км автодороги М-4 "Дон". Из-за снегопада 59-летний водитель не справился с управлением, и транспорт опрокинулся. В момент ДТП в салоне находились 28 человек, в том числе и два водителя. В прокуратуре Богучарского района уточнили, что автобус принадлежал украинской компании ТОВ "Альфа Транс". Он ехал из Днепропетровска в Ростов-на-Дону. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок.

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ИСТОЧНИК KP.RU