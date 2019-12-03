Воронежец ответит за регистрацию на своей паспорт подставной фирмы

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-03T17:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летнего воронежца будут судить за регистрацию на свой паспорт подставной компании.

- В июле 2019 года к обвиняемому обратился мужчина, предложив за денежное вознаграждение предоставить ему паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учреждении и руководстве обществом с ограниченной ответственностью «Инвесттрейд». Обвиняемый осознавал, что является подставным лицом, потому что управлять вышеуказанным предприятием не собирался, никакого отношения к фирме не имел, а действовал из корыстных побуждений, потому что не имел постоянного источника дохода. Поэтому предоставил свой паспорт в инспекцию налоговой службы с необходимым пакетом документов, который дал ему просивший об услуге, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

На основании предоставленных документов в налоговой зарегистрировали фирму. Но правда открылась. Теперь корыстолюбцу грозит до двух лет исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU