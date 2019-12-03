Воронежец ответит перед судом за липовые дипломы трех местных вузов и Магаданского политехнического техникума
По данным следствия, с июня по сентябрь 2018 года 37-летний воронежец на сайте «Заказ дипломов» организовал торговлю поддельными «корочками». За это время он сделал и передал «клиентам» по крайней мере десять липовых дипломов об окончании Института менеджмента, маркетинга и финансов, ВГТУ, ВГАСУ и даже Магаданского политехнического техникума. А счастливые обладатели свидетельств о высшем воронежском и среднеспециальном дальневосточном образовании дали «мастеру» около 200 тысяч рублей.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Расследование завершили. После утверждения прокурором Центрального района обвинительного заключения дело направили в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободе.
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ИСТОЧНИК KP.RU