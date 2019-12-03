2019-12-03T17:31:18+03:00
Происшествия

Воронежец ответит перед судом за липовые дипломы трех местных вузов и Магаданского политехнического техникума

Всего он «осчастливил» десять заказчиков, жаждущих получить «корочку»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
За 10 липовых дипломов мужчина может отсидеть в местах не столь отдаленных два года.За 10 липовых дипломов мужчина может отсидеть в местах не столь отдаленных два года.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

По данным следствия, с июня по сентябрь 2018 года 37-летний воронежец на сайте «Заказ дипломов» организовал торговлю поддельными «корочками». За это время он сделал и передал «клиентам» по крайней мере десять липовых дипломов об окончании Института менеджмента, маркетинга и финансов, ВГТУ, ВГАСУ и даже Магаданского политехнического техникума. А счастливые обладатели свидетельств о высшем воронежском и среднеспециальном дальневосточном образовании дали «мастеру» около 200 тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Расследование завершили. После утверждения прокурором Центрального района обвинительного заключения дело направили в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже встал в пробке участок улицы Фридриха Энгельса
По факту аварии с перевернувшимся в Воронежской области автобусом возбудили уголовное дело
В Воронеже могут быть перебои с водой в многоэтажках из-за запуска нового водовода
Воронежцам напомнили, как проверить налоговую задолженность
В Воронежской области фирма незаконно возвела здание площадью 500 кв метров
В Воронеже возложили цветы и венки к Памятнику Славы
Воронежские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусов
Воронежец ответит за регистрацию на своей паспорт подставной фирмы
Мэр Воронежа: «Необходимо оперативно принимать меры по устранению последствий снегопада»
В Воронежской области подросток обчистил чужой дом, пока хозяин был в отъезде
Следователи начали проверку после аварии с автобусом в Воронежской области