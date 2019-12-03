В Воронеже пройдет Рождественский фестиваль
9 декабря в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей откроется ежегодный Рождественский фестиваль. В этом году он приурочен к 115-летию музыкального колледжа. Зрителей ждет насыщенная программа: концерты симфонического оркестра, мастер-классы с учащимися детских школ искусств, а также творческие встречи. Музыканты исполнят известные классические композиции и сочинения современных авторов.
На фестивале выступят симфонический оркестр Воронежского концертного зала, камерный хор «Академия» Воронежского института искусств, камерный оркестр и смешанный хор колледжа имени Ростроповичей, а также солисты театра оперы и балета Людмила Солод, Софья Овчинникова и Алексей Тюхин.
Профессор Московской консерватории имени Чайковского Александр Вершинин проведет вечер фортепианной музыки. Выступления пройдут под руководством дирижеров Юрия Андросова и Михаила Фрадина.
Вход на фестиваль свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU