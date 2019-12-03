В Воронеже пройдет Рождественский фестиваль

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-03T14:00:17+03:00

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9 декабря в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей откроется ежегодный Рождественский фестиваль. В этом году он приурочен к 115-летию музыкального колледжа. Зрителей ждет насыщенная программа: концерты симфонического оркестра, мастер-классы с учащимися детских школ искусств, а также творческие встречи. Музыканты исполнят известные классические композиции и сочинения современных авторов.

На фестивале выступят симфонический оркестр Воронежского концертного зала, камерный хор «Академия» Воронежского института искусств, камерный оркестр и смешанный хор колледжа имени Ростроповичей, а также солисты театра оперы и балета Людмила Солод, Софья Овчинникова и Алексей Тюхин.

Профессор Московской консерватории имени Чайковского Александр Вершинин проведет вечер фортепианной музыки. Выступления пройдут под руководством дирижеров Юрия Андросова и Михаила Фрадина.

Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU