2019-12-03T13:37:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области девушка наняла помощником по хозяйству опытного вора и лишилась машины

Далеко преступник на ней не уехал, в автомобиле кончился бензин
Юрий КОЗЛОВ
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В отдел полиции Бобровского района обратилась 34-летняя девушка. Она рассказала, что у нее угнали «десятку». Оперативники, приехавшие на место происшествия, вскоре нашли машину недалеко от Боброва, в районе села Ясенки. Эксперты-криминалисты нашли следы рук, оставленные на руле. После проверки дактилоскопической базы выяснили, что «пальчики» принадлежат 48-летнему жителю Боброва, много раз судимого за кражи.

Оказалось, что девушка наняла рецидивиста помогать по хозяйству, тот запомнил, где она хранит ключи от машины. Угнал авто вор в ее отсутствие. Девушка уехала на автобусе по делам в Воронеж. Рецидивист, по его словам, хотел съездить к родственникам, но в машине закончился бензин. Тогда он бросил авто на обочине дороги.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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